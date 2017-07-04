В Варнавинском районе зафиксировано самое большое количество медведей в Нижегородской области

В 2016 году численность медведей в Нижегородской области составила 900 особей, что на 100 больше, чем в 2015-ом. Этот показатель остаётся на стабильном уровне на протяжении последнего десятилетия. Данную информацию сообщает Комитет госохотнадзора по нижегородскому региону.











