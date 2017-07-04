В Варнавинском районе зафиксировано самое большое количество медведей в Нижегородской области
В Варнавинском районе зафиксировано самое большое количество медведей в Нижегородской области
В 2016 году численность медведей в Нижегородской области составила 900 особей, что на 100 больше, чем в 2015-ом. Этот показатель остаётся на стабильном уровне на протяжении последнего десятилетия. Данную информацию сообщает Комитет госохотнадзора по нижегородскому региону.Наибольшее количество косолапых в 2016 году отмечены на территории следующих районов: Борский (77), Варнавинский (121), Ветлужский (113), Воскресенский (87), Ковернинский (64), Краснобаковский (77), Семеновский (95).
Как сообщают в госохотнадзоре, учёт численности медведей проводится в Нижегородской области в течение всего сезона активности этого вида. Результаты мониторинга используются для нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты на тот или иной охотничий вид и для организации воспроизводственных участков. В охотничьих угодьях учёт численности медведя довольно точно устанавливается по замерам следов на подходах к полям, лесных дорогах, песках. Специалистами замеряется ширина следа передней лапы.
- Полученная информация наносится на карту, после чего проводится идентификация отдельных особей по размерам следов. Особенно важны промеры отпечатков мозолей передних лап, ширина которых является точным и надёжным признаком. Для получения более точных данных необходимо промерить как можно большее количество отпечатков лап бурого медведя на исследуемой территории, - заявил главный специалист регионального комитета госохотнадзора Борис Петрунин.
Комитет госохотнадзора Нижегородской области обращается к охотникам и любителям природы с просьбой принять участие в проведении учёта. Методики и учетные карточки находятся на сайте комитета в разделе: "Информация для охотпользователей".
51
Комментирование данного материала запрещено администрацией.