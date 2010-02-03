В Варнавинском районе выбирают чудеса природы.

В год экологии жителям предлагается назвать самые заповедные и узнаваемые, на их взгляд, природные места варнавинской земли, сообщив об этом в администрацию района или в местную газету. Из предложенных вариантов выберут лишь семь наиболее упоминаемых. Эти чудеса природы и станут своеобразным брендом района, которым гордятся жители, и которые в первую очередь будут предложены туристам во время экскурсий.