В Варнавинском районе выбирают чудеса природы

15:36 — 10.02.2017

 Ольга Гогуленко


В Варнавинском районе выбирают чудеса природы. 

В год экологии жителям предлагается назвать самые заповедные и узнаваемые, на их взгляд, природные места варнавинской земли, сообщив об этом в администрацию района или в местную газету. Из предложенных вариантов выберут лишь семь наиболее упоминаемых. Эти чудеса природы и станут своеобразным брендом района, которым гордятся жители, и которые в первую очередь будут предложены туристам во время экскурсий.

Теги: Губерния

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