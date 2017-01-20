В Варнавине освятили часовню с оборудованной купальней

10:50 — 20.01.2017

 Ольга Гогуленко


В Варнавине освятили часовню с оборудованной купальней.

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин освятил часовню в честь преподобного Серафима Саровского на роднике в Варнавино. Она была построена жителями района в прошлом году. 

Несмотря на холодную погоду, присутствовало много народа - все хотели быть причастными к этому знаменательному событию. А в праздник Крещения люди смогли искупаться в йордани.

Теги: Село

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