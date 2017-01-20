В Варнавине освятили часовню с оборудованной купальней.

Епископ Городецкий и Ветлужский Августин освятил часовню в честь преподобного Серафима Саровского на роднике в Варнавино. Она была построена жителями района в прошлом году.

Несмотря на холодную погоду, присутствовало много народа - все хотели быть причастными к этому знаменательному событию. А в праздник Крещения люди смогли искупаться в йордани.