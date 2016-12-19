В Ваче судят поджигателя домов

13:13 — 23.12.2016

 Юлия Полякова


В Ваче судят поджигателя домов.

Мужчина признался, что на пепелище хотел собрать металлолом. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, в первом случае злоумышленник зажигалкой поджёг кусок материи, положил его под наличник окна и убежал. К счастью, пожара в доме удалось избежать: возгорание увидела из окна своего дома соседка. Следователю поджигатель рассказал, что тогда мысль о поджоге у него возникла случайно, а на второй раз он уже готовился. Дом он решил поджечь, чтобы после пожара забрать листы железа с крыши. Вырвал несколько страниц из книги, пошёл к намеченному дому, подложил листки под тесовую обшивку фасада, поджёг и также убежал. И снова пожара удалось избежать: огонь заметил проезжавший мимо местный житель.

Теги: Криминал

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