В Ваче инспектора ДПС будут судить за взятку: за 40 тысяч рублей он обещал «не заметить» отказа водителя от проверки на алкоголь. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Из обвинительного заключения следует, что инспектор приехал на место ДТП — столкнулись два автомобиля. С одним из водителей на служебной машине отправился в отдел - составить административный материал. В машине инспектор предложил водителю пройти освидетельствова ние на алкоголь. Тот отказался. Инспектор сказал, что должен составить на этот счёт протокол. Но может и не составлять. Цена вопроса — 40 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, водитель отдал полицейскому 5000 рублей, остальное обещал принести, когда соберёт. Вторая часть взятки была передана через день. Теперь полицейскому придётся рассказать о тех событиях в Вачском районном суде.