В три раза снизилась площадь возгораний в лесах Нижегородской области в этом году

С начала пожароопасного периода 2017 года в области было зарегистрировано 37 лесных пожаров на общей площади 9,5 га. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то площадь возгораний заметно снизилась – почти в три раза. Об этом заявил заместитель директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв.

По данным деплесхоза, высокую степень контроля гарантируют 42 круглосуточных камеры видеонаблюдения — это больше, чем в любом другом регионе Приволжского федерального округа. Как рассказали в ведомстве, помимо камер, за ситуацией наблюдают с воздуха — два пилота-наблюдателя ежедневно исследуют нижегородские леса. Один из пилотов, Сергей Гурин, сообщил, что в этом году справиться с пожарами помогает и погода.- За весь пожароопасный сезон, то есть с апреля, мы обнаружили 5 очагов возгораний. Информация о них была немедленно передана в диспетчерскую службу второго уровня, и в течение суток все пожары были ликвидированы, – добавил Гурин.В региональном диспетчерском центре пояснили, что специалисты получают всю необходимую информацию о пожаре в течение пяти минут после того, как сигнал от лётчиков примет одна из диспетчерских служб второго уровня. В центре оценивают обстановку, принимают решение, нужны ли на месте пожара дополнительные силы и средства, и координируют работу пожарных.Напомним, что сейчас в северных районах области действует четвёртый класс пожароопасности, посещение лесов и разведение костров запрещено. В правительстве региона призывают нижегородцев: если заметили пожар в лесу, звоните на круглосуточную линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.