В Нижнем Новгороде в 2016 году построено 453 тысячи квадратных метров жилья.

По словам директора департамента строительства Нижнего Новгороде Юрия Щеголева из 453 тыс. кв.м жилья, введенного в эксплуатацию, 328 тыс кв.м приходится на многоквартирные жилые дома и 125 тыс кв.м — это объекты индивидуального жилищного строительства.

«Достигнут небольшой рост по сравнению с 2015 годом. Напомню, два года назад было введено в эксплуатацию 442,5 тыс. кв.м жилья. Прогноз ввода жилья на 2017 год – 500 тыс. кв.м», - добавил Юрий Щеголев.

Глава администрации города Сергей Белов подчеркнул, что с возвращением градостроительны х полномочий от региона к городу, администрация Нижнего Новгорода должна предпринять ряд действий, направленных на развитие жилищного строительства.

«В первую очередь следует активизировать проведение аукционов на право развития застроенных территорий. Кроме того, нужно постепенно возобновить строительство жилых домов для расселения жителей аварийного фонда», - отметил Сергей Белов.