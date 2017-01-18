В Нижнем Новгороде в 2016 году построено 453 тысячи квадратных метров жилья
В Нижнем Новгороде в 2016 году построено 453 тысячи квадратных метров жилья.
По словам директора департамента строительства Нижнего Новгороде Юрия Щеголева из 453 тыс. кв.м жилья, введенного в эксплуатацию, 328 тыс кв.м приходится на многоквартирные жилые дома и 125 тыс кв.м — это объекты индивидуального жилищного строительства.
«Достигнут небольшой рост по сравнению с 2015 годом. Напомню, два года назад было введено в эксплуатацию 442,5 тыс. кв.м жилья. Прогноз ввода жилья на 2017 год – 500 тыс. кв.м», - добавил Юрий Щеголев.
Глава администрации города Сергей Белов подчеркнул, что с возвращением градостроительны
«В первую очередь следует активизировать проведение аукционов на право развития застроенных территорий. Кроме того, нужно постепенно возобновить строительство жилых домов для расселения жителей аварийного фонда», - отметил Сергей Белов.
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