В Советском районе закрыли три незаконных торговых точки

В ходе рейда, проведённого сотрудниками администрации Советского района Нижнего Новгорода, были закрыты три самовольно установленных нестационарных торговых объекта. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

«Под раздачу» попал киоск по продаже шаурмы на улице Медицинской около дома №8, автолавка «Хлеболёт» на улице Бекетова около дома 3б и киоск «овощи-фрукты» на улице Белинского возле дома №11 на остановке «Студёная».