В Советском районе закрыли три незаконных торговых точки

14:46 — 02.02.2017

 Полина Кульбякина


В ходе рейда, проведённого сотрудниками администрации Советского района Нижнего Новгорода, были закрыты три самовольно установленных нестационарных торговых объекта. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

«Под раздачу» попал киоск по продаже шаурмы на улице Медицинской около дома №8, автолавка «Хлеболёт» на улице Бекетова около дома 3б и киоск «овощи-фрукты» на улице Белинского возле дома №11 на остановке «Студёная».

Теги: Бизнес

Материалы по теме:

01.02.2017

Нижегородцев научат запускать собственный бизнес за три дня

«Стартап-завод» стартует 17 февраля на базе ТПП НО.

30.01.2017

В Нижнем расскажут о деятельности МФЦ

Одной из тем брифинга станет создание специализированного центра для бизнеса.

30.01.2017

В Сормове проверят места скопления уличных продавцов

На территории района состоится рейд по пресечению торговли в неустановленных местах.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.