В Сосновском районе 13-летний подросток погиб от удара током

Трагедия произошла в селе Лесуново. Два подростка, гуляя по лесу, залезли на опоры линии электропередачи. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Один из подростков, потеряв равновесие, задел рукой, а затем ногой высоковольтный провод. При осмотре тела следователи обнаружили телесные повреждения, предположительно, от поражения током.

Школьник жил в Санкт-Петербурге, приехал на каникулы к бабушке.

Напомним, несколькими днями раньше в Уренском районе от удара током погиб 16-летний подросток.