В Сормове проверят места скопления уличных продавцов

31 января 2017 года в 10:00 на территории Сормовского района состоится рейд по пресечению торговли в неустановленных местах. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В ходе рейда инспекционная группа проверит места скопления уличных продавцов в районе торговых центров «Seven» и «Сормовский привоз», а также в центре Сормова.

Кстати, с начала 2017 года на территории Сормовского района было проведено 4 рейда по пресечению незаконной торговли, в ходе которых было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях на физических лиц.