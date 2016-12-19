В Сергаче будут судить мотоциклиста, который сбил полицейского

11:03 — 27.12.2016

 Юлия Полякова


В Сергаче будут судить мотоциклиста, который сбил полицейского. Страж порядка попытался остановить пьяного водителя. 

Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает, что мужчина сел за руль, будучи уже лишённым прав за пьяную езду. По Сергачу он решил погонять на мотоцикле без номеров. На требование полицейского остановиться он не среагировал, наоборот, увеличил скорость. Инспектор попытался правой рукой, на которой висел жезл, оттолкнуться от летящего на него мотоцикла, но ремень жезла зацепился за руль. Мотоциклист тащил полицейского по дороге почти шесть метров, ударив задней частью мотоцикла по правой ноге. Рука выскользнула из ремня жезла, полицейский упал на обочину, а мотоциклист скрылся. Здоровью полицейского был причинён тяжкий вред.

Теги: Криминал

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