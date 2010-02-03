В Сеченовском районе принята в опытную эксплуатацию система оповещения

В Сеченовском районе принята в опытную эксплуатацию автоматизированн ая система централизованног о оповещения.

Она предназначена для оповещения населения района на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также при мероприятиях по гражданской обороне.

Оконечные устройства оповещения расположены в сёлах: Сеченово, Мурзицы, Кочетовка, Мамлейка, Алферьево, ВерхнееТалызино, Болтинка, Васильевка.