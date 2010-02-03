В Сеченовском районе принята в опытную эксплуатацию система оповещения

09:47 — 08.02.2017

 Ольга Гогуленко


В Сеченовском районе принята в опытную эксплуатацию автоматизированная система централизованного оповещения.

Она предназначена для оповещения населения района на случай аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также при мероприятиях по гражданской обороне.

Оконечные устройства оповещения расположены в сёлах: Сеченово, Мурзицы, Кочетовка, Мамлейка, Алферьево, ВерхнееТалызино, Болтинка, Васильевка.

Теги: Губерния

Материалы по теме:

08.02.2017

Состояние тепловых сетей проверили в Арзамасе

Информация о выявленных нарушениях будет направлена в администрацию городского округа для принятия срочных мер по устранению выявленных недостатков.

07.02.2017

II Форум краеведов Поветлужья прошёл в Варнавине

На него приехали учёные, священники, преподаватели истории, библиотекари, музейные работники, представители власти.

07.02.2017

Пенсионерам и инвалидам Вачского района рассказали о доступности госуслуг

Кроме того, они необходимую информацию о порядке получения причитающихся им льгот, пособий, компенсаций.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.