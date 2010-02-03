В Сарове завершилось первенство России по бадминтону (спорт глухих) среди молодежи 12-18 лет, в котором приняли участие 36 спортсменов из 6 регионов России.

Один из наиболее ярких результатов показал саровский спортсмен Артем Парамонов, который трижды поднимался на пьедестал почета: 1 место в парном разряде, второе место в смешанном парном разряде и третье место в одиночном разряде.

По итогам командного зачета лучшей стала московская команда, 2 место у представителей Республики Башкортостан, «бронза» - досталась спортсменам из республики Чувашия.

За состязаниями наблюдала старший тренер сборной России по бадминтону Надежда Тонина, которая дала высокую оценку уровню организации Первенства и пообещала ходатайствовать перед Федерацией бадминтона о проведении аналогичных соревнований в Сарове в 2018 году.