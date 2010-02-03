В Сарове завершилось первенство России по бадминтону

18:50 — 06.02.2017

 Ксения Губенко


В Сарове завершилось первенство России по бадминтону (спорт глухих) среди молодежи 12-18 лет, в котором приняли участие 36 спортсменов из 6 регионов России.

Один из наиболее ярких результатов показал саровский спортсмен Артем Парамонов, который трижды поднимался на пьедестал почета: 1 место в парном разряде, второе место в смешанном парном разряде и третье место в одиночном разряде.

По итогам командного зачета лучшей стала московская команда, 2 место у представителей Республики Башкортостан, «бронза» - досталась спортсменам из республики Чувашия.

За состязаниями наблюдала старший тренер сборной России по бадминтону Надежда Тонина, которая дала высокую оценку уровню организации Первенства и пообещала ходатайствовать перед Федерацией бадминтона о проведении аналогичных соревнований в Сарове в 2018 году.

Теги: Спорт

Материалы по теме:

06.02.2017

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» проиграли в Краснодаре

В рамках Единой Лиги ВТБ подопечные Артурса Шталбергса потерпели неудачу в выездном матче.

06.02.2017

Нижегородский хоккеист стал чемпионом мира среди юношей

Сборная России до 17 лет в финском городе Варкаус выиграла золото первенства мира по хоккею с мячом.

03.02.2017

Спортивные события 3.02-10.02.2017

Афиша спортивных событий в Нижнем Новгороде.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.