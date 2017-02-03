В Сарове подведены итоги конкурса «Лучший молодой специалист-2016»
36 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ стали лучшими молодыми специалистами по итогам 2016 года.
Они награждены денежными премиями и рекомендованы для повышения в должности. Всего в традиционном конкурсе приняли участие 120 человек.
Конкурс проводится ежегодно среди специалистов до 35 лет. Звание «Лучший молодой специалист» присваивается работникам, достигшим наилучших результатов в научной, производственной, общественной и других видов деятельности в течение года.
19 января стартовал еще один конкурс, в котором также могут принять участие молодые сотрудники ядерного центра до 35 лет. На него представляются научно-исследовательские, теоретические и экспериментальные, опытно-конструкторские работы и технологические работы. Победителей и призеров ждут денежные премии.
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