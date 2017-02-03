В Сарове подведены итоги конкурса «Лучший молодой специалист-2016»

Они награждены денежными премиями и рекомендованы для повышения в должности. Всего в традиционном конкурсе приняли участие 120 человек.

Конкурс проводится ежегодно среди специалистов до 35 лет. Звание «Лучший молодой специалист» присваивается работникам, достигшим наилучших результатов в научной, производственной , общественной и других видов деятельности в течение года.

19 января стартовал еще один конкурс, в котором также могут принять участие молодые сотрудники ядерного центра до 35 лет. На него представляются научно-исследова тельские, теоретические и экспериментальны е, опытно-конструкт орские работы и технологические работы. Победителей и призеров ждут денежные премии.