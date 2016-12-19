Самый большой каток в ПФО открыт в Сарове

Торжественная церемония открытия катка на стадионе «Икар» состоялась 25 декабря этого года.

Первыми по новой арене прокатились воспитанники детской юношеской спортивной школы «Саров», а вслед за ними на лед вышли все желающие. Позитивных эмоций празднику добавила развлекательная программа с участием Деда мороза и Снегурочки.

Площадь катка на стадионе «Икар» составляет более 12 тысяч квадратных метров.

Расписание массового катания на катке «Икар»:

31 декабря – с 11.00 до 20.00

01 января – с 01.00 до 04.00, с 13.00 до 20.00

2-8 января – с 11.00 до 20.00