В России промаркировано уже более трёх миллионов меховых изделий

К настоящему моменту 8,5 тысячи российских предприятий промаркировали около трёх миллионов продаваемых ими изделий из натурального меха специальными контрольными (идентификационн ыми) знаками — КиЗ – в соответствии с требованиями законодательства . Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимир Шелепов сегодня на встрече с представителями бизнес-сообществ а.

- За полгода действия нового требования было реализовано более 740 тысяч изделий из меха на общую сумму в 43 млрд рублей. В то время как ранее объём «белой» части рынка, то есть той, о которой было известно налоговой службе, составлял всего 10-15 млрд рублей, - рассказал глава нижегородского УФАС.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства, с 12 августа все меховые изделия, которые реализуются на территории России, должны быть промаркированы. За неисполнение данного требования предусмотрены административная и уголовная ответственность.