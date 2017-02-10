В России промаркировано уже более трёх миллионов меховых изделий

17:06 — 13.02.2017

 Полина Кульбякина


К настоящему моменту 8,5 тысячи российских предприятий промаркировали около трёх миллионов продаваемых ими изделий из натурального меха специальными контрольными (идентификационными) знаками — КиЗ – в соответствии с требованиями законодательства. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимир Шелепов сегодня на встрече с представителями бизнес-сообщества.

- За полгода действия нового требования было реализовано более 740 тысяч изделий из меха на общую сумму в 43 млрд рублей. В то время как ранее объём «белой» части рынка, то есть той, о которой было известно налоговой службе, составлял всего 10-15 млрд рублей, - рассказал глава нижегородского УФАС.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства, с 12 августа все меховые изделия, которые реализуются на территории России, должны быть промаркированы. За неисполнение данного требования предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Теги: Общество

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