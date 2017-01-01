В России открыта «горячая линия», по которой можно пожаловаться на коллекторов
Начала свою работу горячая линия по коллекторской деятельности. Теперь граждане могут жаловаться на противоправные действия «выбивателей долгов» в Общественную палату РФ по телефону 8-800-737-77-66.
- Мы будем будет осуществлять жесткий общественный контроль за тем, как работают коллекторы, как соблюдается закон, и обращения, которые будут поступать в ОП РФ, попадут на особый контроль, — подчеркнул член Общественной палаты РФ подчеркнул Анатолий Кучерена.
Горячая линия «Коллектор-контр
Звонок из любого региона России бесплатный.
Внимание: пожаловаться на коллекторский беспредел можно строго в рабочие дни и часы: пн-чт с 9 до 18, пт — с 9 до 16:45.
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