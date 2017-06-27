В РФЯЦ-ВНИИЭФ отметили 90-летний юбилей академика РАН Александра Павловского

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло торжественное заседание научно-технического совета, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского физика, первого заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской, Ленинской, Государственной премий СССР и Премии Правительства РФ, академика РАН, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Александра Ивановича Павловского.

Открывая заседание, научный руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев отметил чрезвычайно широкий спектр интересов и разработок, которые были выполнены при участии и под непосредственным руководством Александра Павловского. «Он прожил яркую, но, к сожалению, недолгую жизнь (Александр Иванович ушел из жизни в 64 года), - сказал Вячеслав Петрович. - Начал работать во ВНИИЭФ в 1951 году и за короткий срок освоил все основные технологии, которые были необходимы, в том числе для работ по атомному проекту. За последующие годы им создано много уникальных разработок и установок. Сегодня два крупных подразделения продолжают тематику, основателем которой является Александр Иванович. Это Научно-производственный центр физики и Институт ядерной и радиационной физики».Их директора – член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Виктор Селемир и доктор физико-математических наук Николай Завьялов выступили с докладами о научной и производственной деятельности Учителя.Воспоминаниями о работе с Александром Павловским также поделились ветеран НПЦФ Михаил Долотенко и ведущий научный сотрудник ИЯРФ Георгий Скрипка.Собравшимся был продемонстрирован фильм, подготовленный видеостудией РФЯЦ-ВНИИЭФ к 80-летию академика.