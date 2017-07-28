В регионе открылся третий Всероссийский молодежный научный форум





12 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие третьего Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Шанцев, заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, ректор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Евгений Чупрунов и другие приглашенные лица.



По словам Григория Трубникова, решение о проведении форума в Нижегородской области связано с тем, что Нижний Новгород является «уникальным примером развития прикладной науки в крупных регионах страны»: «Здесь сильная вузовская наука, здесь сильные университеты, здесь в последние годы открылись уникальные лаборатории не только по физике, но и медицине, биологии, работает суперкомпьютер».



Как отметил Валерий Шанцев, почти каждый десятый участник форума – нижегородец. «Это еще одно доказательство, что у нас растет прекрасное поколение молодых ученых. Я встречался с ними весной во время вручения грантов Президента РФ – среди регионов ПФО именно нижегородцы получили наибольшее число грантов. В Нижнем Новгороде работали звезда мировой химии Григорий Разуваев, выдающий конструктор Ростислав Алексеев. Теперь у каждого из них целая плеяда последователей. Уверен, что и у современного поколения нижегородских ученых, участников форума будут свои ученики, целые школы».



«Важно, что происходит коммерциализация многих изобретений молодых людей – для этого в регионе работают бизнес-инкубаторы. Мы рады, что большинство резидентов являются представителями нижегородских научных школ. Сейчас мы перешли с участием университетов и наших предприятий к подготовке рабочих кадров нового поколения – это тоже очень серьезная задача. 12,5 тысяч человек мы готовим каждый год, удовлетворяя запросы наших предприятий», - заявил губернатор.



По словам Евгений Чупрунова, в рамках форума ННГУ имени Н.И.Лобачевского проведет для участников экскурсию в биомедицинский кластер университета, институт физики. «Мы организуем общение молодых исследователей в рамках различных секций, чтобы каждый из них имел возможность найти друзей и коллег из других регионов – в науке это значит очень много», - сказал ректор.



Участница форума Мария Ладейнова из Нижнего Новгорода отметила, что с нетерпением ждет начала работы форума, чтобы пообщаться с коллегами и представить свой научно-исследовательский проект, посвященный изучению механизмов устойчивости растений и действия неблагоприятных факторов на них: «Благодаря проекту мы сможем направлено модулировать устойчивость растений и тем самым повышать урожайность сельскохозяйственных культур».



Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин в рамках последнего обращения к Федеральному Собранию РФ отметил, что «принципиально важно поддерживать наших российских талантливых молодых ученых, чтобы они создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории»: «Фундаментальная наука должна служить мощным фактором для экономического роста и социального развития».



Как сообщалось ранее, форум, организованный министерством образования и науки РФ, пройдет с 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде, на базе ННГУ имени Н.И.Лобачевского. Основным мероприятием форума станет ежегодный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов российских вузов. В Нижнем Новгороде соберутся более 400 финалистов конкурса из 160 вузов России.



По данным организаторов, в рамках трехдневной программы форума молодые участники будут общаться с лидерами мнений в области науки, технологий и инноваций, знакомиться с инструментами поддержки и продвижения научных результатов, участвовать в мастер-классах и дискуссиях. Выступить с лекциями перед молодежью приглашены: Советник по науке Государственного совета Республики Куба, заместитель Президента Кубинской академии наук, профессор Фидель Кастро Диас-Баларт, Лауреат Нобелевской премии мира, директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений Риккардо Валентини, сооснователь и старший вице-президент Acronis по проектированию и разработке ПО Станислав Протасов.



Кроме того, активными участниками форума для молодых ученых также станут политики и предприниматели, руководители научных фондов и вузов, представители научно-популярных и деловых СМИ.

