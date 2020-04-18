В регионе открылся сезон охоты на пернатую дичь: больше глухарей, тетеревов и рябчиков появилось в лесах Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

По данным комитета, результаты мониторинга численности основных видов охотничьих животных в области показали, что число глухарей в нижегородских лесах с 2015 по 2016 год увеличилось на 40% (с 25,4 тысяч особей до 36 тысяч особей), тетеревов — на 10% (с 175,5 тысяч особей до 192,6 тысяч), рябчиков — на треть (с 58,7 тысяч особей до 77 тысяч).

В целом, как подчеркнули в госохотнадзоре, четыре вида птиц (сплюшка, северная бормотушка, обыкновенная чечётка и лысуха) за последние несколько лет были исключены из Красной книги Нижегородской области. Популяция одной из них — лысухи — стала настолько большой и устойчивой, что на птицу даже разрешили охоту в осенний сезон. Специалисты связывают это с тем, что Нижегородская область остается единственным субъектом РФ, где стратегия сохранения биоразнообразия имеет статус официального документа, подписанного губернатором. Для того чтобы увеличить поголовье, для птиц организовываются искусственные гнездовья и подкормка.

В комитете отметили, что сезон весенней охоты на пернатую дичь уже начался на юге региона 15 апреля и будет продолжаться по 24 апреля,на севере региона он начнется с 22 апреля и продолжится до 1 мая. Те охотники, которым уже довелось открыть сезон, подтвердили — глухарей, тетеревов и рябчиков в области стало заметно больше.

«Что сейчас в лугах делается! Летит дичь, курлычут журавли, гуси кричат, утки крякают, чибисы играют! Душа успокаивается после городских волнений», — поделился впечатлениями охотник с 50-летним стажем Станислав Галдин.

«Не только птиц, но и зайцев, например, становится больше, — продолжил сотрудник «Нижегородской правды», охотник с 30-летним стажем Вячеслав Ососков. — Было время, когда зайцев вообще не было, единицы буквально. А сейчас люди успешно с гончими охотятся».

В комитете госохотнадзора добавили, что регулярно проводят рейды, чтобы защитить дичь от недобросовестных охотников и браконьеров.

«На сегодняшний день с начала пролета пернатой дичи выявлено 108нарушений правил в области охоты, 17 единиц охотничьего оружия изъято. Это связано с нарушениями способов и сроков охоты, санкции за такое нарушение предусмотрены от года до трех лет лишения права охоты», — заявил заместитель начальника семеновского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области Дмитрий Стройков.

Напомним, в установленные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток или чучел уток; гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более 2 человек. Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.