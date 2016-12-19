В районных центрах Нижегородской области откроется 12 3D кинотеатров

В райцентрах Нижегородской области откроется 12 3D кинотеатров. Об этом заявил министр культуры Нижегородской области Сергей Горин на церемонии открытия нового кинотеатра в Лысковском доме культуры.

В Лыскове зрительный зал рассчитан на 460 мест и оснащён новым звуковым и кино-видео-проекционным оборудованием, позволяющим смотреть фильмы в форматах 2D и 3D.

«Эта программа реализуется благодаря совместной поддержке правительства Нижегородской области, Фонда Кино и министерства культуры Российской Федерации. Ещё 6 городов области получат новое оборудование для кинотеатра в 2017 году», - отметил Сергей Горин.

По условиям конкурса в кинотеатрах, открытых по этой программе, не менее 50% проката должны составлять фильмы отечественного производства.

В 2016 году в рамках федеральной программы поддержки кинотеатров конкурс выиграли 12 городов и поселков Нижегородской области: Павлово, Лысково, Урень, Починки, Шахунья, Ветлуга, Заволжье, Городец, Ковернино, Семенов, Сеченово и Сергач.

В 2017 году у городов области снова будет возможность принять участие в конкурсе. После его официального объявления Фондом кино министерство культуры региона направит письма в адрес глав муниципальных образований с предложением по участию в конкурсе.

«Министерство готово оказать консультационную и методическую помощь в подготовке документов», - заявил Сергей Горин .