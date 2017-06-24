В Починковском районе арестовали человека, который был в розыске 19 лет

Преступление было совершено 30 августа 1998 года в селе Шагаево Починковского района. Житель соседнего села, расположенного в Мордовии, из ревности избил 23-летнюю девушку, ударив её в довершении головой о кирпичную стену её же дома. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

На следующий день девушка умерла в больнице, а подозреваемый скрылся. Только в июне этого года удалось выйти на его след и задержать в селе Атяшево в Мордовии. Все эти 19 лет мужчина жил по чужому паспорту. Вину он признал частично. Задержанного взяли под стражу.