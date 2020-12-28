В Павлове уволили полицейского, который дважды попался пьяным за рулём

14:43 — 29.12.2016

 Юлия Полякова


В Павлове уволили полицейского, который дважды попался пьяным за рулём. Второй раз он сел за руль, уже будучи лишённым прав. 

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, 44-летнего нетрезвого стража порядка за рулём автомобиля «Сузуки Гранд Витара» задержали на 12-м километре трассы Павлово-Сосновское. Ранее за пьяную езду он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён прав на полтора года. Но это полицейского не остановило. 

Со службы его уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Павловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

29.12.2016

В Лукояновском районе чиновник попался на взятке

Также он обвиняется в незаконной рубке леса, сбыте незаконно добытой древесины, а также в незаконном хранении патронов.

29.12.2016

Жителя Дзержинска будут судить за производство поддельного алкоголя

Спиртное он разбавлял водой и разливал в пятилитровые пластиковые бутылки.

27.12.2016

В Сергаче будут судить мотоциклиста, который сбил полицейского

Мужчина сел за руль, будучи уже лишённым прав за пьяную езду.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.