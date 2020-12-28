В Павлове уволили полицейского, который дважды попался пьяным за рулём
В Павлове уволили полицейского, который дважды попался пьяным за рулём. Второй раз он сел за руль, уже будучи лишённым прав.
Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, 44-летнего нетрезвого стража порядка за рулём автомобиля «Сузуки Гранд Витара» задержали на 12-м километре трассы Павлово-Сосновск
Со службы его уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Павловский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административном
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