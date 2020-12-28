В Павлове уволили полицейского, который дважды попался пьяным за рулём. Второй раз он сел за руль, уже будучи лишённым прав.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, 44-летнего нетрезвого стража порядка за рулём автомобиля «Сузуки Гранд Витара» задержали на 12-м километре трассы Павлово-Сосновск ое. Ранее за пьяную езду он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишён прав на полтора года. Но это полицейского не остановило.