В Павлове погиб сотрудник полиции. Предположительно , мужчина застрелился. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Тело сотрудника патрульно-постов ой службы с огнестрельным ранением обнаружили 10 февраля на рабочем месте в отделе полиции. По предварительным данным, мужчина выстрелил себе в голову из табельного оружия. Полицейскому было 35 лет. Проводится доследственная проверка.