В Павлове погиб сотрудник полиции

10:17 — 13.02.2017

 Юлия Полякова


В Павлове погиб сотрудник полиции. Предположительно, мужчина застрелился. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области. 

Тело сотрудника патрульно-постовой службы с огнестрельным ранением обнаружили 10 февраля на рабочем месте в отделе полиции. По предварительным данным, мужчина выстрелил себе в голову из табельного оружия. Полицейскому было 35 лет. Проводится доследственная проверка.

Теги: Происшествия

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