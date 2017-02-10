В Павлове погиб сотрудник полиции
В Павлове погиб сотрудник полиции. Предположительно, мужчина застрелился. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.
Тело сотрудника патрульно-постовой службы с огнестрельным ранением обнаружили 10 февраля на рабочем месте в отделе полиции. По предварительным данным, мужчина выстрелил себе в голову из табельного оружия. Полицейскому было 35 лет. Проводится доследственная проверка.
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