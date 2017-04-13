В парках Нижнего Новгорода пройдёт общегородская социально-экологическая акция «ECOCITY»

16:58 — 14.04.2017

 Алина Малинина

В парках Нижнего Новгорода пройдёт общегородская социально-экологическая акция «ECOCITY»

16:58 — 14.04.2017

 Алина Малинина


22 апреля в парках Нижнего Новгорода пройдёт вторая общегородская социально-экологическая акция «ECOCITY», которая совпадёт с общегородским субботником.
Для того чтобы уборка приносила удовольствие, организаторы акции придумали проект Экосити, включающий в себя Экоквест и Экофест. Захватывающая городская игра пройдёт по станциям в четырёх парках Нижнего Новгорода (парк имени Пушкина, парке имени Кулибина, парке имени. 777-летия Нижнего Новгорода и в Александровском саду).
— Кроме этого мы предложили студенческим командам разработать и представить на суд авторитетного жюри свои экопроекты, - говорит Наталья Моисеенко, организатор проекта ВолгаFUTURE. — Лучшие из них получат значительные денежные призы от партнеров проекта.
Финалом акции станет «ЭКОфест» в Александровском саду. Это 12 площадок с мастер-классами, награждение победителей «ЭКОквеста», а также «ЭКОлекторий», выступление нижегородских групп и спортсменов.
Акция проводится при поддержке минэкологии области и городская Думы Нижнего Новгорода

Теги: Общество

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