В парках Нижнего Новгорода пройдёт общегородская социально-экологическая акция «ECOCITY»
В парках Нижнего Новгорода пройдёт общегородская социально-экологическая акция «ECOCITY»
Для того чтобы уборка приносила удовольствие, организаторы акции придумали проект Экосити, включающий в себя Экоквест и Экофест. Захватывающая городская игра пройдёт по станциям в четырёх парках Нижнего Новгорода (парк имени Пушкина, парке имени Кулибина, парке имени. 777-летия Нижнего Новгорода и в Александровском саду).
— Кроме этого мы предложили студенческим командам разработать и представить на суд авторитетного жюри свои экопроекты, - говорит Наталья Моисеенко, организатор проекта ВолгаFUTURE. — Лучшие из них получат значительные денежные призы от партнеров проекта.
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