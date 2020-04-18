В округе Выкса прошло зарыбление первого водоёма

11:35 — 19.04.2017

 Влада Светлова

В округе Выкса прошло зарыбление первого водоёма

11:35 — 19.04.2017

 Влада Светлова


В округе Выкса прошло зарыбление первого водоёма. Около 100 кг молодняка карася и карпа, выращенного Полдеревским рыбхозом, выпущены в пруд Лебединка, расположенный на территории городского парка культуры и отдыха.

Это положило начало серии подобных мероприятий, планирующихся в текущем году. В прошлом же году при активном содействии администрации округа около 900 кг молодняка карася, карпа и щуки были выпущены в Межонский пруд Выксы, а также пруды в Виле, Новодмитриевке, Новой, Солнце, Ореховке, Мяре и Велетьме.

Теги: Губерния

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