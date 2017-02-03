В Нижнем расскажут о деятельности МФЦ

15:58 — 30.01.2017

 Елисавета Торопова


31 января в Нижнем Новгороде состоится брифинг на тему «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области».

Его проведут совместно директор ГБУ, НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» Анатолий Корсаков и региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Основной темой станет создание специализированного МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде. Кроме того, будут подведены итоги деятельности МФЦ за последние 3 года.

Также в рамках брифинга будет подписано соглашение о взаимодействии регионального бизнес-омбудсмена и ГБУ, НО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области».

Теги: Бизнес

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