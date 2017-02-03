В Нижнем расскажут о деятельности МФЦ

31 января в Нижнем Новгороде состоится брифинг на тему «Развитие сети многофункциональ ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области».

Его проведут совместно директор ГБУ, НО «Уполномоченный многофункциональ ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» Анатолий Корсаков и региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Основной темой станет создание специализированн ого МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде. Кроме того, будут подведены итоги деятельности МФЦ за последние 3 года.