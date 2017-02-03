В Нижнем появилось первое зарегистрированное коллекторское агентство

15:56 — 30.01.2017

 Полина Кульбякина


Управление Федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области выдало первое свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр Службы. Документ был вручен фирме ООО «Бэтта». Об этом сообщается на сайте регионального УФССП.

Напомним, что с 2017 года служба наделена полномочиями по ведению госреестра и контролю деятельности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Помимо этого, ФССП рассмотривает обращения граждан по нарушению их прав и законных интересов.

Теги: Общество

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