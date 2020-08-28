О туманной истории в больнице № 30, где умерла 76-летняя пенсионерка Клавдия Кузьмина, мы писали здесь и здесь. После двух отказных материалов, отменённых прокуратурой, полиция возбудила уголовное дело о неоказании помощи больному без уважительных причин, повлекшем по неосторожности смерть больного. Об этом «Нижегородской правде» сообщил адвокат семьи Кузьминых Антон Салеев.

Сегодня же адвокат намерен подать в Московский районный суд Нижнего Новгорода иск к больнице о возмещении морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

- По просьбе моего доверителя Антона Кузьмина, внука Клавдии Михайловны, в иске указано, что сумма, взысканная судом, будет направлена в благотворительный фонд «Крылья жизни». Пусть эти деньги спасут чью-то жизнь, - сообщил нам Антон Салеев.

Напомним, суд оштрафовал больницу №30 на 50 тысяч рублей, что стало результатом проверки Росздравнадзора. В лечебном учреждении были выявлены нарушения.