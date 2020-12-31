В Нижнем Новгороде военные нашли пропавшего ребёнка

Военнослужащие Росгвардии нашли пропавшего ребёнка в Нижнем Новгороде. На поиски четырёхлетнего мальчика ушло полчаса.

Как рассказали в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии России, войсковой наряд специального моторизованного батальона в составе рядовых Алексея Великанова, Виктора Карюкина и Артема Тычинкина выполнял задачи по охране общественного порядка в Нижегородском районе областного центра. На улице Большой Покровской военнослужащие увидели рыдающую женщину. Нижегородка рассказала, что у неё пропал ребёнок. Приметы малыша передали войсковым нарядам на соседних маршрутах. К поискам также был привлечён кинолог с собакой. Были осмотрены улицы и дворы, а нашли четырёхлетнего Сашу на ближайшей автобусной остановке. Малыша передали матери.

пресс-службе Приволжского округа Росгвардии сообщили, что за проявленные профессионализм и оперативность рядовые поощрены командованием воинской части.