В Нижнем Новгороде утеплят первый дом по новой экспериментальной технологии

Дом №47 на улице Ковалихинская в Нижнем Новгороде станет первым зданием, утеплённым по новой экспериментальной технологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Первоначально дом хотели просто отштукатурить, но в ходе работ строители столкнулись с рядом проблем: большие завалы на стенах и плохо отбиваемая плитка на панели. Поэтому было предложено использовать термопанель.- Она представляет собой пенополистирольную плиту с декоративной защитой из мелкозернистого бетона с облицовкой из природного камня, - пояснил инженер организации эксплуатации ремонта зданий, сооружений в строительной фирме «ПроектСтройСиб» Роман Ванышев.Как сообщили в фонде капремонта, данная технология позволяет существенно сократить время работ по утеплению фасада, а также позволяет работать в осенне-зимний период. Применение этой технологии увеличивает теплоизоляцию здания, что положительным образом скажется на снижении расходов на отопление. Кроме того, фасад дома приобретает эстетически более красивый вид, чем был раньше. Стоимость ремонта фасада при этом составляет около 7,5 млн рублей. При этом жители дома собрали 563 тыс рублей. Недостающую сумму на условиях возвратности в соответствии с действующим законодательством выделил фонд.Напомним, что накануне и. о. гендиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Владимир Челомин признал, что затяжная весна и два дождливых месяца лета дали небольшой сбой в выполнении работ. Тем не менее, в течение двух лет надо выйти на плановый показатель — 700-750 домов в год.