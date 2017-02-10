В Нижнем Новгороде стартовала акция «Туристическая карта в каждый музей!»
С 10 по 28 февраля Нижегородский туристско-информационный центр (НТИЦ) проводит в областном центре акцию «Туристическая карта в каждый музей!» .
В этот период каждый представители любого из музеев нашего региона смогут заказать в НТИЦе комплект туристических карт Нижнего Новгорода и Нижегородской области для последующего бесплатного распространения среди своих посетителей. В картах представлена информация об основных достопримечательностях, туристических маршрутах, народных художественных промыслах, а также дополнительная информации о субъектах туриндустрии.
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Туризм
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