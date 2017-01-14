В Нижнем Новгороде стартовал открытый городской конкурс «Школьный артист»

14:42 — 13.01.2017

 Алина Малинина


В Нижнем Новгороде стартовал восьмой открытый городской конкурс «Школьный артист».  Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, в течение двух дней, 13 и 14 января, дети будут соревноваться в вокале, хореографии и художественном слове.

Оценивают мастерство участников лауреаты региональных и международных конкурсов, педагоги и члены нижегородской танцевальной федерации.

Заявки на участие подали 400 детей в возрасте от 5 до 15 лет из Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области.
Призеры и обладатели гран-при будут определены в каждой номинации, в нескольких возрастных группах. Подведение итогов конкурса, награждение участников и гала-концерт победителей состоится 15 января.

Теги: Общество

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