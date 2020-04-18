В Нижнем Новгороде состоялся футбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных спортсменов

В Нижнем Новгороде, в ФОКе «Мещерский» состоялся футбольный турнир с участием ВИЧ-позитивных спортсменов. Помимо двух команд «СТЭП» и «Каток», в составе которых выступали ВИЧ-позитивные футболисты, в турнире также приняли участие команда региональных СМИ и команда Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. На футбольное поле вышел и заместитель губернатора Дмитрий Сватковский. Обыграв в финале команду журналистов, победителем соревнований стала команда «Каток», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По мнению заместителя губернатора, спортивный результат турнира имеет второстепенное значение.

«Сегодня победителем стал каждый, кто вышел на футбольное поле. Это касается и инфицированных спортсменов, которые не замыкаются в себе и ведут активный, здоровый образ жизни, это касается и нижегородцев, которые пришли их поддержать, бок о бок сражались c ними за победу. Таким образом, мы привлекаем внимание всех жителей области к профилактике ВИЧ/СПИДа и одновременно толерантному отношению к заболевшим. У них есть стремления, планы на жизнь, и каждый из нас обязан им в этом помочь, мы должны быть рядом», — сказал Дмитрий Сватковский.

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко, подобный футбольный турнир впервые проходит в регионе, однако Управление уже неоднократно привлекало к участию в спортивных мероприятиях ВИЧ-позитивных. «В 2016 году команда „Проверь себя“ приняла участие в полумарафоне „Кремлевская стена“. В команде бежали сотрудники Управления и ВИЧ-позитивные бегуны. Во время забега более 2000 нижегородцев получили информацию о ВИЧ-инфекции, узнали о способах ее распространения и методах борьбы с ней, прошли тест на ВИЧ. Знание своего ВИЧ-статуса позволяет защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких. Благодаря современным достижениям науки и медицины сегодня у нас есть возможность сохранить жизни десятков тысяч людей», — отметила руководитель Управления.

Руководитель Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Григорий Мошкович отметил, что ситуация с заболеваемостью СПИДом в регионе лучше, чем в среднем по стране: по итогам 2016 года показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в регионе составил 489,4 на 100 тысяч населения, что ниже среднероссийского показателя на 21,4% (594,3 по РФ).

Тем не менее специалисты призывают нижегородцев регулярно проверять состояние своего здоровья. В рамках футбольного турнира также проводилось бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для всех желающих. Как сообщил Григорий Мошкович, пройти тест можно в любой государственной или частной поликлинике, однако в государственных учреждениях такой анализ будет стоить дешевле.