В Нижнем Новгороде составлен рейтинг школ

16:20 — 01.02.2017

 Полина Кульбякина


Самой престижной школой Нижнего Новгорода стал лицей №40. Таковы данные рейтинга, составленного агентством А+ в результате опроса родителей учеников.

Аргументируя свой выбор, респонденты комментировали: «лицей №40 имеет физико-математический уклон, и именно туда чаще всего отдают своих детей родители с высоким материальным достатком и социальным статусом».

Второе место занял лицей №8, где «учится большое количество детей и внуков нижегородских чиновников и политиков. Также в лицее сильны традиции хорошей начальной школы. Многие учатся там целыми династиями». Руководствуясь этим же принципом «статусности» на третье место родители поставили гимназию №13.

- В целом, по итогам исследования выяснилось, что понятие престижности школы связано у многих родителей, прежде всего, с «социальным статусом» или в более мягкой формулировке с «комфортным окружением». И только затем родители задумываются о получаемых в школе знаниях, - подчеркнул директор Независимого рейтингового агентства «А+» Максим Сучков.

Рейтинг был составлен на основе данных опроса 515 родителей, чьи дети являются учащимися начальных классов или собираются пойти в школу в предстоящем году.

Теги: Образование

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