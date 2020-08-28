В Нижнем Новгороде с 1 сентября детей перестанут пускать в бассейны

С 1 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора по региону решили не допускать в бассейны Нижнего Новгорода детей до 14 лет. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Данная мера связана с подъёмом заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе серозным менингитом. В целях профилактики Роспотребнадзор ввёл и другие ограничительные меры, например, приостановил деятельность игровых комнат в торгово-развлекательных центрах Нижнего.Напомним, что энтеровирусные вызывается кишечными вирусами, которые очень устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до двух месяцев. Особую опасность представляют собой озёра со стоячей, непроточной водой и бассейны.Источником инфекции является только человек — больной различными клиническими формами заболевания или здоровый носитель. При этом велика роль здоровых носителей как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц составляет от 17% до 46%. В общем количестве больных удельный вес детей составляет обычно 80-90%.Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека: центральную и периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения. Наиболее тяжело протекает серозный вирусный менингит. Заболевание начинается остро с подъёма температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, не резко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.В целях профилактики заболеваний Роспотребнадзор рекомендует нижегородцам соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок, использовать для питья только бутилированную или кипячёную воду, соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения, при наступлении теплой погоды ограничить купание детей в водоемах.