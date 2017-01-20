В Нижнем Новгороде проходит фестиваль «РобоФест-НН». Соревнования состоялись в четвертый раз при поддержке министерства образования Нижегородской области и «Центра технического творчества и ранней профориентации — Поволжского центра аэрокосмического образования». Фестиваль организован в рамках программы Фонда «Робототехника: инженерно-технич еские кадры инновационной России» на площадке технопарка «Анкудиновка».

В нем приняли участие более 400 ребят в возрасте от 6 до 25 лет из Нижегородской области, а также команды из Москвы и Санкт-Петербурга . Победители соревнований примут участие в IX Всероссийском робототехническо м фестивале «РобоФест», который пройдет в Москве в марте.

В Нижнем выступили молодежные команды базовых и подшефных учебных заведений «Группы ГАЗ»: регионального ресурсного центра, лицея № 165, Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева, кружка «Робототехника» «Группы ГАЗ», Нижегородского индустриального колледжа. Подшефные команды ГАЗа ежегодно занимают призовые места и представляют Нижегородскую область на престижных робототехнически х состязаниях всероссийского уровня.