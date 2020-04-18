В Нижнем Новгороде пройдет всероссийская олимпиада по географии

17:02 — 19.04.2017

 Олег Папилов

В Нижнем Новгороде пройдет всероссийская олимпиада по географии

17:02 — 19.04.2017

 Олег Папилов


С 21 по 27 апреля в Мининском университете пройдет заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по географии. Нижний Новгород и НГПУ им. К. Минина получил право на проведение олимпиады второй раз за всю её историю.

На торжественном открытии, которое состоится 21 апреля в 16:00 в актовом зале главного корпуса университета (Ульянова, 1), выступят заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский и заместитель директора международного департамента министерства образования и науки РФ Игорь Шаповалов. Председателем оргкомитета олимпиады является министр образования Нижегородской области Сергей Наумов.

На олимпиаде соберутся около 250 школьников-знатоков географии со всей России. Победители получат возможность поступить без экзаменов практически в любой вуз страны.

Теги: Наука

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