В Нижнем Новгороде пройдёт презентация стартапов

13:16 — 30.01.2017

 Елисавета Торопова


Первое в этом году (и седьмое по счёту) мероприятие проекта «Точка входа» пройдет 6 февраля в торгово-промышленной палате Нижегородской области.

«Точка Входа» — это регулярные встречи предпринимателей Нижнего Новгорода, целью которых является помощь начинающим и действующим бизнесменам воплотить свои идеи в жизнь и добиться желаемого результата. Это бесплатная программа, которая позволяет: вовлечь всех заинтересованных в процесс создания и развития стартап-проектов.

По традиции стартует мероприятие с сессии нетворкинга. Предусмотрена возможность выступления с презентацией своего проекта перед широкой аудиторией участников, среди которых будут эксперты, менторы, инвесторы, преподаватели, бизнес-консультанты. Завершит вечер мастер-класс — выступление бизнес-тренера, посвященное какому-то актуальному аспекту ведения.

Теги: Экономика

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