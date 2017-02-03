В Нижнем Новгороде пройдёт презентация стартапов
Первое в этом году (и седьмое по счёту) мероприятие проекта «Точка входа» пройдет 6 февраля в торгово-промышле
«Точка Входа» — это регулярные встречи предпринимателей Нижнего Новгорода, целью которых является помощь начинающим и действующим бизнесменам воплотить свои идеи в жизнь и добиться желаемого результата. Это бесплатная программа, которая позволяет: вовлечь всех заинтересованных в процесс создания и развития стартап-проектов
По традиции стартует мероприятие с сессии нетворкинга. Предусмотрена возможность выступления с презентацией своего проекта перед широкой аудиторией участников, среди которых будут эксперты, менторы, инвесторы, преподаватели, бизнес-консульта
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