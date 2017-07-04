В Нижнем Новгороде продолжается регистрация участников на Шестой Международный бизнес-саммит

На официальном сайте Шестого Международного бизнес-саммита продолжается регистрация участников. Как отметили в региональном мининвесте, ключевая тема саммита 2017 года - «Инвестиции в будущее: Россия!» отражает основную идею мероприятия и ставит во главу угла интересы бизнеса и предпринимательства как движущей силы развития экономики. Программа адаптирована под интересы потенциальных инвесторов и традиционно включает в себя конгрессную и выставочную части.

«Итоги бизнес-саммитов предыдущих лет демонстрируют, что, несмотря на политическую ситуацию, мероприятие вызывает интерес со стороны российских и зарубежных деловых кругов, а многочисленное и представительное участие в саммите иностранного бизнеса открыло для Нижегородской области новые возможности, и в дальнейшем будет способствовать налаживанию новых кооперационных связей. Приглашаем всех принять участие в мероприятии» - заявила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.Зарегистрироваться на Шестой Международный бизнес-саммит можно здесь