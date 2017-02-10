В Нижнем Новгороде приостановлена деятельность ресторана в Ленинском районе

16:06 — 13.02.2017

 Ольга Гогуленко


После неоднократных жалоб и проведённых после этого проверок специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области была приостановлена работа предприятия общественного питания ООО «Макс Рояль» (ресторан «MaxxRoyal»), расположенного на улице Удмуртской в Ленинском районе.

В отношении данного юридического лица были возбуждены дела, об административных правонарушениях, также в 2016 году Ленинским районным судом города Нижнего Новгорода вынесено решение о признании действий Общества по невыполнению требований санитарного законодательства незаконными, о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений.Так как ресторан не принял всё это во внимание, материалы направили в суд. Своим решением Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода приостановил деятельность предприятия на 90 суток.

Теги: Общество

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