В Нижнем Новгороде представили интерактивную карту транспортных происшествий

Карта действует пока в тестовом режиме. В течение двух месяцев её доработают. Скорее всего, она появится в свободном доступе. «Чтобы взрослые и дети на своей местности могли определить опасные участки, проявить большую осторожность», - пояснил Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков.

На интерактивной карте — информация о происшествиях в 13 регионах, которые объединяет Приволжская транспортная прокуратура. По словам Тимура Кебекова, карта, например, наглядно показала, что в Удмуртии за последние годы на участке железной дороги протяжённостью 200 метров произошло 10 смертельных травмирований местных жителей.

- Выяснилось, что этот участок проходит по территории населённого пункта. Мы обратились в суд: для людей должны сделать нормальный пешеходный переход, - сообщил Приволжский транспортный прокурор.

Добавим, что за первую половину этого года ведомство выявило более 7000 нарушений федерального законодательства, а также 44 укрытых преступления, по требованию прокуроров почти 1300 должностных лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

Тимур Кебеков отметил, что больше стало коррупционных преступлений. В частности, за последние два года за взятки под следствием оказались пять начальников станций на железной дороге. «Будем очень плотно заниматься профилактокой таких явлений», - сообщил Кебеков.

Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении начальника отдела тылового обеспечения Нижегородской таможни Приволжского таможенного управления. Следствие пришло к выводу, что за общее покровительство при проведении государственных закупок канцелярских товаров для таможни он получил от представителя коммерческой организации взятку в виде стиральной машины, телевизора, а также денег — 250 тысяч рублей.