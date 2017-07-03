В Нижнем Новгороде покрасят телебашню

С 4 июля по 4 августа Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр будет проводить работы по покраске телебашни. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Последний раз покраска телебашни проводилась в 2010 году. Опыт проведения подобных работ показывает, что при окраске верхних ярусов телебашни есть риск попадания частиц защитного покрытия и краски на здания, сооружения, припаркованный транспорт и на пешеходов, находящихся, в зависимости от силы ветра, в радиусе от 60 до 600 метров от телебашни. Поэтому, несмотря на то, что окраска будет проводиться в часы наименьшей деловой активности, нижегородским автовладельцам рекомендуют не парковать поблизости свои авто, а пешеходам по возможности корректировать маршрут.