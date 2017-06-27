В Нижнем Новгороде появился неформальный учёный совет

В Нижнем Новгороде прошло первое заседание неформального ученого совета «ННоу-хау».Участники определили основные направления деятельности сообщества и программу развития площадки как агрегатора научных разработок.

Как отметил доктор философских наук, профессор Андрей Дахин, сейчас научная мысль опережает заказ от государства и бизнеса, соответственно, нет финансирования, а из-за отсутствия возможностей для широкой общественной экспертизы разработки идут в архив.

По мнению кандидата юридических наук Юлии Крузе, к дискуссии необходимо привлекать уже существующие научные и гражданские сообщества, так как для определения запроса и актуальности проектов необходимы все возможные точки зрения.Доктор социологических наук, профессор Михаил Плотников подчеркнул, что на уровне государственных чиновников необходимо четкое понимание, как будет работать механизм реализации научных идей и разработок и в чем их общественный «принцип полезности», поэтому «ННоу-хау» будет площадкой дискурса не идей, а инженерии.Собрания сообщества «ННоу-хау» планируется проводить ежемесячно. Доклады по итогам работы будут публиковаться ежеквартально. Ежегодно будет выпускаться альманах с обзором научных работ и итогами деятельности «ННоу-хау».