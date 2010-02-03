В Нижнем Новгороде побывал посол Индонезии

18:53 — 06.02.2017

 Полина Кульбякина


В Нижний Новгород прибыла официальная делегация Посольства Республики Индонезия в России во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Мохамадом Вахидом Суприяди. Целью визита стало знакомство с регионом и развитие сотрудничества между Индонезией и приволжской столицей. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода.

В ходе визита посол отметил, что прочитал несколько книг по истории Нижнего Новгорода и был восхищен нашим городом, его значением в истории страны. Он также высказал свои предложения по развитию сотрудничества между Индонезией и приволжской столицей, в частности, речь шла о взаимодействии в туристической сфере, образовании и торговле.

Особый интерес у индонезийских предпринимателей вызывает продукция «Группы ГАЗ» и переговоры о поставке автомобилей, произведенных в Нижнем Новгороде, уже ведутся. 
- Несмотря на состояние мировой экономики в настоящий момент, торговые отношения между нашими странами начали развиваться, и торговый оборот увеличивается. Жители Индонезии очень интересуются автомобилями ГАЗ, которые производятся в вашем городе. в частности горьковский джип (видимо ГАЗ-69, - авт), был в нашей стране очень популярен в 70-е годы, - подчеркнул Мохамад Вахид Суприяди.
Посла пригласили приехать в наш город во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также в 2021 году - на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

Теги: Экономика

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