В Нижнем Новгороде планируется открытие гипермаркета «ЛЕРУА МЕРЛЕН»
В Нижнем Новгороде планируется открытие гипермаркета «ЛЕРУА МЕРЛЕН»
По данным регионального мининвеста, «Интраст НН» планирует реализовать проект по строительству торгово-логистического комплекса, который будет включать в себя здание гипермаркета строительных и отделочных материалов под товарным знаком «LEROY MERLIN» («ЛЕРУА МЕРЛЕН») на территории города Нижнего Новгорода. Объем инвестиций – 10 млрд рублей, количество рабочих мест – 1500.
Напомним, Шестой Международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября 2017 года.
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