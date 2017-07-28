В Нижнем Новгороде планируется открытие гипермаркета «ЛЕРУА МЕРЛЕН»

14 сентября 2017 года в 16.00 на Нижегородской ярмарке в павильоне №1 будет подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Нижегородской области и ЗАО «Интраст НН» в рамках VI Международного бизнес-саммита.







По данным регионального мининвеста, «Интраст НН» планирует реализовать проект по строительству торгово-логистического комплекса, который будет включать в себя здание гипермаркета строительных и отделочных материалов под товарным знаком «LEROY MERLIN» («ЛЕРУА МЕРЛЕН») на территории города Нижнего Новгорода. Объем инвестиций – 10 млрд рублей, количество рабочих мест – 1500.



Напомним, Шестой Международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября 2017 года.

