В Нижнем Новгороде отмечен спрос на страхование недвижимости

Наибольший спрос на страхование недвижимости отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, посвященное анализу спроса на страхование недвижимости и домашнего имущества граждан. Исследование проводилось в рамках проекта "Индекс Финансового университета" в регионах с населением более 500 тыс. человек.

Как показало исследование, сегодня только 2,2% населения России способно купить себе новое жилье в случае потери нынешнего дома или квартиры. Наибольшая доля тех, кто может восстановить свое жилье в случае его потери приходится на следующие регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Республика Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Саха — Якутия, Забайкальский край, Республика Бурятия, Тюменская, Новосибирская области и Алтайский край.