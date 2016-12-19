В Нижнем Новгороде отмечен спрос на страхование недвижимости

10:34 — 19.12.2016

 Ксения Губенко


Наибольший спрос на страхование недвижимости отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, посвященное анализу спроса на страхование недвижимости и домашнего имущества граждан. Исследование проводилось в рамках проекта "Индекс Финансового университета" в регионах с населением более 500 тыс. человек.

Как показало исследование, сегодня только 2,2% населения России способно купить себе новое жилье в случае потери нынешнего дома или квартиры. Наибольшая доля тех, кто может восстановить свое жилье в случае его потери приходится на следующие регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Республика Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Саха — Якутия, Забайкальский край, Республика Бурятия, Тюменская, Новосибирская области и Алтайский край.

Наибольший спрос на страхование недвижимости и домашнего имущества отмечается в: Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Ярославской, Вологодской, Московской областях и Пермском крае.

Теги: Общество

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