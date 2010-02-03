В Нижнем Новгороде открылся фестиваль молодежной науки

В рамках мероприятия в Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) состоялась Международная научно-практичес кая конференция «Технические и экономические аспекты внедрения судов с колесным движительно-руле вым комплексом для развития судоходства на мелководных реках».

Сегодня, 8 февраля, там же открывается межвузовский конкурс инновационных команд «Ярмарка проектов-2017». В нем примут участие инновационные команды из разных нижегородских вузов, в том числе из Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.

16 февраля в стенах ВГУВТ для участников межвузовского конкурса инновационных команд «Ярмарка проектов-2017» проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доктор технических наук Николай Бабанов проведет лекцию «Коммерциализаци я научно-техническ их разработок».

Кульминацией фестиваля станет финал «Ярмарки проектов-2017» и полуфинал программы «УМНИК-2017». Они пройдут 21 февраля в актовом зале ВГУВТ. В рамках финального мероприятия пройдет экспертиза инновационных проектов команд, а также номинирование на финал программы «УМНИК-2017».