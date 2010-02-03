В Нижнем Новгороде открылся фестиваль молодежной науки
В рамках мероприятия в Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) состоялась Международная научно-практичес
Сегодня, 8 февраля, там же открывается межвузовский конкурс инновационных команд «Ярмарка проектов-2017». В нем примут участие инновационные команды из разных нижегородских вузов, в том числе из Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.
16 февраля в стенах ВГУВТ для участников межвузовского конкурса инновационных команд «Ярмарка проектов-2017» проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доктор технических наук Николай Бабанов проведет лекцию «Коммерциализаци
Кульминацией фестиваля станет финал «Ярмарки проектов-2017» и полуфинал программы «УМНИК-2017». Они пройдут 21 февраля в актовом зале ВГУВТ. В рамках финального мероприятия пройдет экспертиза инновационных проектов команд, а также номинирование на финал программы «УМНИК-2017».
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