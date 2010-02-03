В Нижнем Новгороде открылся фестиваль молодежной науки

14:23 — 08.02.2017

 Евгений Спирин


В рамках мероприятия в Волжском государственном университете водного транспорта (ВГУВТ) состоялась Международная научно-практическая конференция «Технические и экономические аспекты внедрения судов с колесным движительно-рулевым комплексом для развития судоходства на мелководных реках».

Сегодня, 8 февраля, там же открывается межвузовский конкурс инновационных команд «Ярмарка проектов-2017». В нем примут участие инновационные команды из разных нижегородских вузов, в том числе из Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева.

16 февраля в стенах ВГУВТ для участников межвузовского конкурса инновационных команд «Ярмарка проектов-2017» проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доктор технических наук Николай Бабанов проведет лекцию «Коммерциализация научно-технических разработок».

Кульминацией фестиваля станет финал «Ярмарки проектов-2017» и полуфинал программы «УМНИК-2017». Они пройдут 21 февраля в актовом зале ВГУВТ. В рамках финального мероприятия пройдет экспертиза инновационных проектов команд, а также номинирование на финал программы «УМНИК-2017».

Теги: Наука

Материалы по теме:

08.02.2017

Из Сарова будут управлять всеми российскими «атомными» ТОРами

Соответствующее решение утверждено Правительством РФ.

07.02.2017

Учёные из ННГУ займутся разработкой лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Деньги на исследования выделил Российский научный фонд.

03.02.2017

13 работников РФЯЦ-ВНИИЭФ удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники

Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные, а в ряде случаев прорывные решения в разных областях экономики.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.