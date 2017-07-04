В Нижнем Новгороде откроют тайны Петра и Февроньи

5 июля 2017 года в 10.00 в Нижнем Новгороде в преддверии Дня семьи, любви и верности руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов представит подлинные уникальные древнерусские рукописные книги - «Житие Петра и Февроньи Муромских», а также «Служба святым чудотворцам».

Руководитель комитета расскажет не только об истории создания этих документальных памятников, но и пояснит их связь с «Нижегородским изначалием» и откроет завесу тайны жизни Петра и Февроньи.Напомним, 8 июля в России отмечают один из самых теплых, самых душевных праздников – День семьи, любви и верности. Он учрежден в день памяти православных святых – князей Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал трудные испытания и стал воплощением верности, взаимной любви и семейного счастья.КстатиПо данным ГУ ЗАГС Нижегородской области, 8 июля марш Мендельсона прозвучит для влюблённых 237 раз. «Супружеские пары в этот день обращаются к Петру и Февронии с просьбами о сохранении семьи, верности, взаимопонимания и любви. Праздник считается самым лучшим днем для заключения брака и создания прочной семьи», - пояснили в управлении.