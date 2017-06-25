В Нижнем Новгороде откроют пункты приёма батареек и лампочек

Торжественная церемония по случаю старта проекта состоится 27 июня на площадке у торгового центра «Седьмое небо». Первым открывшимся пунктом сети «Экосервис» станет павильон недалеко от стадиона, строящегося к ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В течение 3 лет в Нижнем Новгороде планируется открыть нескольких десятков пунктов «Экосервис» с возможностью обмена использованных лампочек и батареек на новые. Сообщается, что в Нижнем Новгороде за год продается около 4 миллионов лампочек и около 8 миллионов батареек, 99 процентов из них выбрасывают. В среднем в каждой семье за год образуется до 5 кг использованных ламп, батареек и аккумуляторов. Между тем одна выброшенная пальчиковая батарейка при разложении загрязняет тяжелыми металлами примерно 400 литров воды или 20 квадратных метров земли. В лесу на этой площади растут два дерева, живут два крота, один ёжик и несколько тысяч дождевых червей.

Более 60 процентов горожан готовы отдельно собирать для утилизации опасные отходы, но не знают, куда их сдавать. «Теперь любой нижегородец может внести свой вклад в дело защиты окружающей среды», - сообщает пресс-служба городской Думы.

В торжестве по случаю старта проекта примут участие представители городской Думы и администрации Нижнего Новгорода, Законодательного собрания и правительства Нижегородской области, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, экологических организаций.